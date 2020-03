Todos temos histórias para contar, nem todos, porém têm condições de contá-las sem recriar os fatos para favorecer as suas perspectivas, reinventando-as para que possam continuar a serem os heróis das conquistas, salvadores das vítimas indefesas, diante dos vilões que responsáveis por ataques diários.

Os heróis possuem poderes especiais que os humanos não possuem, pois são seres de outros planetas.

Os mundos passam a ser diferentes.

Passam a ser habitados por seres que não confiam uns nos outros, pois a distância provoca o desconhecimento e a insegurança.

E se não se conhece, como saber o que realmente esperar do desconhecido?

Esse ambiente realmente transforma o dia a dia da equipe e também do gestor, pois as intenções podem ser as melhores, porém por caminhos e trajetos diferentes, com uma carga tóxica que pode adoecer lentamente a todos.

Liderança realmente não é cargo.

Cargo se executa.

Liderança se escuta.

Liderança é humildade assertiva, propositiva e em práticas diárias que envolvem todos em um crescimento constante e em um só mundo.

Nesse mundo não encontramos heróis, pois todos passam a ser responsáveis, a responder por aquilo que se comprometem realizar; não encontramos vítimas, pois a vitimização diminui a pessoa, impedindo-a de realizar seu potencial; não encontramos vilões, pois eles na verdade são criados pelos heróis para justificar a sua própria existência.

Os líderes são pessoas comuns, que precisam de pessoas comuns, para realizar pequenas tarefas diárias, que ao serem executadas com maestria, transformam toda uma organização, alcançando resultados extraordinários.

Os líderes são pessoas simples, que sabem muito sobre aquilo que se dispõe a realizar e ao saber com profundidade, conseguem explicar com simplicidade e humildade, construindo em cada colaborador um grande aliado na compreensão e execução da coisa a ser executada.

Os líderes conseguem manter e fortalecer as atitudes, as competências e sobretudo os valores que os fizeram chegar aonde chegaram, pois sabem muito bem que a estrada é pavimentada na ida e as vezes o caminho da volta pode significar a melhor continuidade da jornada.

PAULO ANTUNES

Palestrante

