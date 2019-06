AGIR Regional leva serviços gratuitos à região do Bandeira no sábado

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Municipal), em parceria com a rádio FM UCDB promove no próximo sábado (29) a primeira edição da Ação de Gestão de Inadimplência para Regularização (AGIR Regional), que levará, entre outros serviços, renegociação de dívidas, cursos gratuitos, exames aos moradores da região do Bandeira.

A ação consiste na triagem do consumidor e encaminhamento para agilização de cada situação pendente, ou seja, é uma maneira rápida que o Procon Municipal criou para o consumidor negociar suas dívidas. “Trata-se de um mutirão de atendimento presencial e também, de forma online, por meio da plataforma governamental consumidor.gov.br. Aqui o consumidor pode resolver qualquer pendência financeira de consumo que ele possuir em qualquer estado do país. São oferecidas as melhores condições de negociação”, destaca o subsecretário Valdir Custódio.

A Águas Guariroba e a Energisa estarão novamente nessa ação, juntamente com outras empresas atendendo, negociando dívidas em atraso e tirando dúvidas. É importante lembrar que através do Programa Eficiência Energética, haverá o credenciamento e contemplação para cinco geladeiras.

As “Mãezinhas do Coração” juntamente com a Associação de Capacidade de Economia Solidaria do Povo (ACIESP) também estarão presentes no evento oferecendo cursos de capacitação para a comunidade.

A parceria do AGIR com a FM UCDB se transformou em um evento regional, onde está previsto acontecer seis edições para esse ano de 2019 em todas as regiões de Campo Grande. O primeiro é o da Região Bandeira, na Escola José Mauro Messias da Silva na Moreninha IV.

A FM UCDB colocou à disposição do AGIR Regional, o Projeto de Extensão e Curso, disponibilizando professores e alunos para realizar cursos e ministrar palestras. Todos gratuitos e com certificado de participação.

A Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul (CASSEMS) disponibilizará um ônibus com capacidade para realizar mamografias e preventivos. Também em parceria com a com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), através da Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vai acontecer vacinação e doação de cães e gatos.

O evento também vai contar com um Concurso de Cantores Mirins, com premiação para crianças até 12 anos, além de brincadeiras e muita diversão para os pequenos.

Serviço

Local do evento: Escola José Mauro Messias da Silva

Endereço: Ivo Osman Miranda, 281, Moreninha IV

Data: 29/06/2019 (Sábado)

Inscrições: (67) 98469-1001 (PROCON)

(67) 99884-6755 (FM UCDB)

