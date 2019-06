Marquinhos diz que parte da obra na Ernesto Geisel fica pronta em setembro

O prefeito Marquinhos Trad afirmou nesta sexta-feira (21) que o primeiro trecho da obra na avenida Ernesto Geisel será entregue em setembro deste ano, o gestor passou a manhã vistoriando obras.

Marquinhos constatou que no primeiro trecho, entre as ruas Santa Amélia e Abolição, as paredes de gabião já estão praticamente prontas, restando apenas a fase de urbanização, com ciclovia, e recapeamento da avenida. “Mesmo com quatro meses de atraso nos repasses federais [R$ 5 milhões] a obra não foi interrompida”, frisou.

Os outros dois trechos, da Abolição até a rua Bonsucesso e da Bonsucesso até a rua Aquário, devem ficar prontos em agosto de 2020. Já o trecho interditado da pista a partir da rua Santa Adélia até a rua Aquário, será liberado em 6O dias.

Santa Luzia

No bairro Santa Luzia o prefeito esteve na rua Santo Onofre onde estão sendo feito os serviços de reparos com o cascalhamento. O prefeito explicou aos moradores o motivo dos trabalhos que estão sendo feito naquele bairro. “Em 2013 foi licitada a obra do asfalto deste conjunto de vias do Santa Luzia partindo daqui da rua Santo Onofre e também as ruas de todo o entorno. O que aconteceu é que a empresa que ganhou a licitação não fez o serviço alegando o valor e pedido um complemento para fazer a pavimentação. Isso nós não podemos fazer e fizemos uma nova licitação que já está encaminhada”, frisou o prefeito Marquinhos aos moradores.

Centro

Na rua Barão do Melgaço, no centro, foram vistoriadas as obras de restauração da via. “Enquanto a gente não faz a solução definitiva que é o recapeamento das vias, no qual isso demanda muito recurso, nós fazemos a restauração par minimizar a situação das vias e assim melhorar o trafego dos veículos”, finalizou.

