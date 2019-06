Marquinhos lança campanha de vacinação para cães e gatos

Mais de 200 mil doses de vacina antirrábica estão disponíveis para a vacinação de cães e gatos em Campo Grande. A campanha de vacinação foi lançada nesta quarta-feira (19) pelo prefeito Marquinhos Trad, que estava acompanhado do secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho.

O prefeito Marquinhos Trad enfatiza que este é mais um evento público que tem a finalidade de preservar a vida. “Este é um trabalho que salva as vidas e atendem todas as famílias. Agradeço aos servidores do CCZ, no qual estão trabalhando pela saúde da população e o bem estar dos animais”, declarou.

O secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, destaca que vacinação vai acontecer de casa em casa, sendo importante que os donos de animais recebam em seus domicílios os servidores do CCZ, que estarão identificados com crachá e uniforme. “A vacinação é única forma de proteção contra a raiva. Cães e felinos, a partir de três meses, devem receber as doses, inclusive cadelas e gatas prenhas ou em lactação. Nossa meta é vacinar pelo menos 80% da população animal em Campo Grande”, reforça José Mauro.

O último caso de raiva humana no município foi registrado em 1968. Já em cães e gatos, o último caso ocorreu 1988, onde após 23 anos, ocorreu um caso isolado em 2011 de raiva canina, cujo cão adquirira a doença por meio do contato com um morcego contaminado com o vírus.

Atendimento no CCZ

Os donos de animais indicados para vacinação também podem levá-los até o CCZ, que funciona todos os dias da semana, das 7h às 21h, sendo que sábados, domingos e feriados, a abertura ocorre uma hora mais cedo.

