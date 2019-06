Com 90% de desconto no IPTU, Marquinhos acredita em negociação dos inadimplentes

A partir do mês de julho, os contribuintes de Campo Grande poderão contar com desconto de 90% da atualização monetária, e dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Na manhã desta segunda-feira (17), o prefeito Marquinhos Trad (PSD), comentou sobre o desconto e inadimplência na capital.

“O desconto é importante porque às vezes a pessoa está sem condições financeiras para pagar. Chega ao mês de quitar, alguém da família adoece e entre o imposto e a saúde, a pessoa escolhe a saúde. Nisso, começa a atrasar e vira uma bola de neve. De repente, passou muitos anos e a pessoa se depara com um oficial de justiça em casa, e para evitar essa situação que o Refis é proposto”, ponderou o prefeito Marquinhos Trad.

A vantagem no pagamento à vista é o desconto de 90% e o parcelamento pode ser realizado em até seis meses, com o desconto de 75%. Já para quem dividir os débitos em 12 vezes, a remissão será de 30%.

Atualmente a prefeitura de Campo Grande mais de 195 mil contribuintes com algum tipo de atraso e a dívida chega a aproximadamente R$ 2,2 bilhões em parcelas em aberto.

Mesmo com os números negativos Marquinhos está confiante na negociação dos inadimplentes. “Quem vai renegociar quita, aqueles que hoje, tem condições pagam, até porque é para cidade deles e posteriormente não vão ser incomodados pela justiça, eu acredito que haja comprometimento [dos contribuintes inadimplentes]”.

Questionado sobre previsão de novos concursos, Trad, comentou sobre o edital para cargos da saúde e atendimento. “Estou fazendo o possível para melhorar o atendimento no município, fizemos concurso para professor, assistente social, auditor fiscal e agora abrimos para cargos na saúde, onde eu puder colocar para atender melhor o cidadão estarei fazendo”, concluiu o prefeito.

Deixe seu Comentário

Leia Também