Marquinhos assina a Lei “Parceiros do Esporte e da Cultura”

O prefeito Marquinhos Trad assinou, nesta quarta-feira (29), a Lei 9.306/19, intitulada “Parceiros do Esporte e da Cultura”, com o objetivo de firmar parcerias com pessoas físicas e jurídicas para implementação de ações de esporte, lazer e cultura em Campo Grande.

A partir de agora, empresas ou pessoas físicas poderão colaborar com a manutenção, edificação de prédio e reforma de espaços sob administração dos órgãos gestores do esporte, lazer e cultura, bem como aquisição de materiais e bens para os projetos.

Segundo o prefeito, a lei é um presente para diversas pastas da administração e também para a comunidade. “Aqui, nós tivemos humildade para dizer aos empresários que eles devem participar de todas as gestões. Com isso, estamos entregando um presente não apenas para a Sectur ou Funesp, mas também para a Semed, à secretária de segurança, já que vamos tirar as crianças das drogas e vamos entregar à secretaria de saúde melhores cidadãos, com a realização de mais oficinas esportivas para a saúde preventiva”.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, acredita na ampliação dos projetos. “Hoje, nós temos mais de 40 projetos de esporte e lazer, entre os grandes eventos que são realizados na Capital, tanto de âmbito nacional, como competições regionais. São mais de 20 mil pessoas inscritas nos projetos e mais 20 mil nos eventos. É um número muito significativo. Ninguém constrói sozinho e nós queremos crescer e estamos em busca de novos parceiros para construir juntos um novo momento da política de nossa cidade e essa lei vem favorecer essas ações”.

Na ocasião, a loja Anita Calçados fez a doação de 100 bolas para o Projeto Escola Pública de Futebol.

Lei “Parceiros do Esporte e da Cultura”

A lei garante aos órgãos gestores do esporte, lazer e cultura, a autorização para firmar parcerias objetivando a promoção de integração de esforços e de recursos financeiros para implementação das ações ligadas a áreas específicas de cada pasta e em contrapartida, o empresário que aderir ao programa poderá veicular publicidade e realizar divulgação no espaço atendido, conforme modelo e espaço previamente definidos.

Após ser sancionada, a Funesp e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) publicarão edital de chamamento público para captar parcerias.

