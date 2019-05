Funesp abre seleção para agentes de esporte e lazer

Joilson Francelino, com informações da assessoria

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp), abre nesta quinta-feira (23), o processo seletivo simplificado para contratação de 110 agentes sociais de esporte e lazer para desempenhar funções no Programa Movimenta Campo Grande. As vagas são específicas para profissionais da área de educação física e há vagas para agente social de atletismo, ballet, basquete, musculação, e outras 40 modalidades.

Os salários variam de R$ 2,4 mil a R$ 3,2 mil, e a contratações são o período de 12 meses, e podem ser prorrogada por mais um ano. A carga horária será de 40 ou 30 horas semanais. A seleção será realizada por meio de inscrição presencial, prova de título e entrevista técnica individual.

A Ficha de Inscrição está no Diário Oficial desta quinta-feira (23), disponível no site da Prefeitura http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande , e poderão ser entregues nos dias 27 e 28 de maio, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho – SEMED – Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.

Vagas

Do total de vagas, 10 são para coordenadores, divididas nas modalidades de práticas esportivas, outras 100 serão para agentes sociais nas modalidades esportivas (4), musculação (6), futebol (4), ginástica artística (8), ginástica rítmica (4), paradesporte (2), ginástica/ritmos (12), pilates (7), corrida e funcional (4), handebol (1), atletismo (4), natação (7) e modalidades esportivas (3), ballet (3), ballet aquático (2), basquete (2), badminton (1), beach tennis (1), capoeira (2), ciclismo (1), futebol americano (1), futsal (1), fit dance (2), JiuJitsu(1), judô (1), karate (2), Kung Fu (1), Taekwondo(1), recreador (2), tênis de campo (1), voleibol(2), vôlei de praia (2), zumba(7).

