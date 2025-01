Assaí oferece vagas para operador de caixa e de loja nas cinco unidades da Capital

O Assaí Atacadista oferta vagas, com inscrições abertas ainda nesta sexta-feira (31), para várias funções, em destaque para operador(a) de loja e operador(a) de caixa. São 120 oportunidades distribuídas nas cinco unidades da rede em Campo grande.

Para operador de caixa, entre os requisitos, estão ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, desejável com experiência na função. Terá que operar caixas realizando o recebimento de produtos comercializados no estabelecimento.

Para operador de loja, não é necessário experiência na função, apenas ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. Será responsável por manter as gôndolas abastecidas e limpas, com os produtos devidamente precificados e participar da realização dos inventários periódicos da seção.

Os benefícios para os trabalhadores em escala 6x1, incluem assistência médica e odontológica, Cartão Cesta Básica, refeição no local de trabalho, extensão da licença maternidade enxoval do bebê, Vale Transport, parcerias com academias Gympass e TotalPass e Plano de Carreira.

Os interessados devem se inscrever diretamente no banco de talentos da região, pelo link: https://assai.gupy.io e informar o CPF, número de telefone e contar com um endereço de e-mail atualizado.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também