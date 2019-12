Energisa lança vagas para Jovem Aprendiz

O programa Jovem Aprendiz da Energisa está com inscrições abertas. São mais de 20 vagas para Campo Grande para conhecer um mercado em constante expansão no país e fazer parte dos principais grupos privados do setor Elétrico do Brasil.

A duração é de aproximadamente 12 meses, com início previsto para fevereiro de 2020. Cultura, valores, foco no cliente, criatividade, inovação e capacidade técnica são algumas das competências necessárias para o programa.

Pré requisitos:

-Ensino médio completo, no mínimo;

-Ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo 21 anos;

-Possuir reservista (para candidatos do sexo masculino);

-Disponibilidade em horário comercial, segunda a sexta-feira

OBS: A empresa realizará a matricula do jovem selecionado no curso

Clique aqui para maiores informações.

