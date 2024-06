Feirão de Empregos: Comper e Fort farão seleção nesta terça-feira

Com 345 vagas disponíveis, o Fort Atacadista e os Supermercados Comper realizam um feirão especial de empregabilidade das 8h às 16h nesta terça-feira (11), em Campo Grande.

Para o Fort Atacadista são 177 vagas abertas para os cargos de operador de caixa, repositor, auxiliar de perecíveis, técnico em carnes, operador de empilhadeira, atendente de restaurante, auxiliar de cozinha, cozinheira, auxiliar de carga e descarga e auxiliar de prevenção. “Estamos oferecendo diversas vagas que não exigem experiência anterior, abrindo oportunidades para todos, incluindo pessoas acima de 50 anos que desejam se reinserir no mercado de trabalho”, afirma Rosilene Viega de Souza, Coordenadora Regional de Gente e Gestão do Fort Atacadista.

Os Supermercados Comper também estão com 168 vagas disponíveis para os cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, auxiliar de higienização, auxiliar de padaria, auxiliar de perecíveis, auxiliar de prevenção, auxiliar de serviços gerais, operador de caixa, operador de loja e repositor.

Os benefícios oferecidos em ambas as oportunidades incluem assistência odontológica, alimentação na empresa, vale-transporte, seguro de vida, convênio com o Sesc, suporte social, kit maternidade, descontos em compras nas lojas com Vuon Card, empréstimo consignado (após 1 ano de casa) e convênios nas áreas de educação, ensino, lazer e saúde. “Nosso objetivo é atrair profissionais dedicados que possam crescer junto com a empresa, oferecendo um pacote de benefícios que valorize cada colaborador”, destaca Gilmar Garcia da Silva Espindola, Ccoordenador Regional de Gente e Gestão do Comper.

O candidato deve comparecer a qualquer loja de uma das redes com currículo em mãos, nesta terça (11), das 08h às 16h em Campo Grande.

São dez lojas do Fort Atacadista participando da ação. No site da empresa estão todos listados os endereços, disponíveis em: www.fortatacadista.com.br/nossas-lojas . Já o Comper participa do feirão com as 11 lojas de Campo Grande. A lista com os endereços está em: https://www.comper.com.br/institucional/nossas-lojas .

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também