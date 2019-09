Funsat oferece vagas para fisioterapeuta, farmacêutico e educador físico

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece nesta sexta-feira feira (13) , as seguintes vagas para fisioterapeuta, educador físico e farmacêutico.

Para a vaga de fisioterapeuta é necessário ter superior completo em Fisioterapia, ter experiência em pilates. O salário será combinado no ato da entrevista. Necessário ter disponibilidade de horário. E para a vaga de educador físico é necessário ser formado em Educação Física com especialização em pilates. O salário oferecido será combinado no ato da entrevista. A vaga para farmacêutico é necessário ter superior completo, estar ativo CRF. O salário oferecido será da categoria mais horas extras.

Os interessados devem ir na sede da Funsat que está localizada na Rua 14 de julho 992 – Vila Glória. O atendimento é das 7h as 17 horas.

Deixe seu Comentário

Leia Também