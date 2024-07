Funsat oferta 3.208 vagas de emprego nesta quarta-feira

Ao todo, 235 empresas oferecem vagas em pelo menos 165 através da Funsat nesta quarta-feira (31), são 3.208 oportunidades para quem busca um emprego com carteira assinada.

Os destaque são para as oportunidades oferecidas para atendente de balcão (11 vagas); auxiliar de armazenamento (30 vagas); auxiliar de linha de produção (30 vagas); consultor de vendas (30 vagas); frentista (7 vagas); monitor de prevenção de perdas (80 vagas); operador de caixa (486 vagas), entre outros.

Para os postos de trabalho que não exigem experiência para a contratação, são ofertadas 2.121 chances, como nas seleções para fonoaudióloga geral (1 vaga); profissional da Educação Física na Saúde (4 vagas); servente de limpeza (24 vagas); técnico em nutrição (1 vaga); trabalhador rural (1 vaga); zelador (1 vaga).

O público PcD (Pessoa com Deficiência) conta com 21 vagas exclusivas. São anunciados postos para auxiliar administrativo (5); atendente de farmácia balconista (3); empacotador à mão (2); além de buscas para outras oito atividades.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional. Apenas trabalhadores com o cadastro em dia podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e atende de segunda a sexta-feira das 7h às 17h. A fundação também presta serviços para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Confira todas as vagas no link https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/.

