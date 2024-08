Funtrab: Feirão da Empregabilidade oferta 166 vagas nesta terça-feira

O Feirão da Empregabilidade que aproxima trabalhador e empresas promovido pela Funtrab mestaterça-feira (20), oferta 166 vagas para contratação imediata em 10 empresas de Campo Grande.

Estarão presentes representantes dos segmentos de limpeza terceirizada; parque aquático; frigorífico; telecomunicações; rede atacadista; sinalização rodoviária e urbana; supermercados; suporte técnico e manutenção e loja de utilidades estarão presentes no Feirão.

O atendimento será somente no período da manhã das 8 às 11 horas.

Interessados devem se dirigir à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

