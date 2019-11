Funtrab oferece 944 vagas de emprego em todo o MS

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece em Campo Grande 257 oportunidades de emprego. Entre as vagas, há também as destinadas à pessoas com deficiência

No total para o estado, são 944 vagas de emprego em 30 cidades do interior e na capital.

As vagas na capital são para açougueiro, auxiliar de limpeza, confeiteiro, churrasqueiro, capataz, masseiro, mecânico de equipamentos industriais, motorista de caminhão, estagiário de nutricionista, padeiro, soldador, supervisores comercial, sushiman, trabalhador rural, vendedor interno e outras que podem ser conferidas aqui.

Já no interior os destaque são para Sidrolândia, com 76 vagas, sendo 51 delas para auxiliar administrativo. Maracajú tem 68 vagas, 24 para operador de caixa e 12 para promotor de vendas, além de pedreiro, subchefe de lojas comerciais, faxineiro e repositor em supermercado. Itaquiraí também começa a semana com grande quantidade de vagas, 100 para auxiliar de linha de produção, a mesma função que Bataguassu, que tem 40 das 50 vagas para o cargo.

Para concorrer é preciso levar os documentos pessoais RG, CPF e carteira de trabalho. Com funcionamento das 7h30 às 17h30, as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio.

Para conferir os endereços da Funtrab no interior e todas as vagas disponíveis, basta acessar o site. A sede da Fundação em Campo Grande fica na rua 13 de maio, número 2773.

