Inscrições de cursos para servidores municipais encerram nesta segunda

A Prefeitura de Campo Grande promove, para servidores municipais, os cursos de Linguagem e Ciências Exatas, de idiomas e para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), também estão abertas inscrições até esta segunda-feira (15), para cursos de Matemática e Raciocínio Lógico.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), cada curso ocorre uma vez por semana na Escola Municipal Arlindo Lima, das 18h às 20h, excepcionalmente as turmas de segundas-feiras terão aula até às 21h nos dias 07 e 21 de outubro para garantir a carga horária mínima semestral de 40h.

Os cursos, coordenados pela Escola de Governo de Campo Grande, são sequenciais com carga horária mínima de 40h/a. As inscrições ocorrerão até esta segunda-feira (15), os servidores que se interessarem pelos cursos deverão acessar o Sistema SCAP WEB , Sistema de Capacitação de Recursos Humanos no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/egov .

Para que a inscrição tenha sucesso, os servidores deverão atualizar seus dados pessoais no Portal do Servidor.

As atividades iniciam dia 17 de julho e estão previstas até dezembro deste ano, ao fazer a inscrição o servidor deverá ter atenção quanto ao dia que é oferecido o curso que escolher, a orientação é para que o inscrito fique atento ao dia do curso.

O exemplo, o curso que ocorrerá na segunda-feira, até o final do curso este ocorrerá sempre neste dia da semana. Já os cursos oferecidos nas sextas feiras iniciarão no dia 19 de julho.

Veja no link a tabela completa dos níveis e dias em que os cursos serão oferecidos: (http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/downloads/edital-n-002-cursos-linguagem-e-ciencias-exatas-2o-semestre-2019/

