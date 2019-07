Prefeitura abre seleção de nível médio com salários de até R$ 1,4 mil

A prefeitura de Campo Grande abriu nesta sexta-feira (12) o processo seletivo para contratação temporária de assistente administrativo e financeiro, assistente de educação infantil, assistente educacional inclusivo e merendeiro para atuarem na Rede Municipal de Ensino (REME).

A contratação é por um ano, podendo se prorrogar, para atuar nas unidades escolares do distrito de Anhanduí. No total serão contratados 18 profissionais distribuídos nas quatro funções. As inscrições serão realizadas na próxima quarta (17) e quinta-feira (18), no horário das 9 horas às 11h30 e das 12h30 às 16 horas, na Via Lateral, n. 2505, centro – distrito de Anhandui.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar a ficha de Inscrição preenchida pelo próprio candidato, conforme modelo constante do Anexo 5º, disponível para download no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/ seges/processoseletivo, acompanhada de cópia de um documento oficial de identificação com foto, junto com o respectivo original e cópia do comprovante de escolaridade, bem como os comprovantes necessários para pontuação na Prova de Títulos.

Para o cargo de assistente administrativo e financeiro é exigido ensino médio completo e o salário será de R$ 1,4 mil. Para a função de assistente de educação infantil o salário será de R$ 1,2 mil e também é exigido ensino médio completo.

Já para a função de assistente educacional inclusivo o salário é de R$ 1.950,00 e a exigência é ter ensino médio completo com formação específica no curso de magistério ou normal médio. para merendeiro o salário é de R$ 998,00 e é necessário ser alfabetizado. Todos os cargos são para trabalhar 40 horas semanais.

Os detalhes do processo seletivo, bem como os prazos e exigências podem ser observados na página 2 da edição do Diogrande desta sexta-feira (12), que pode ser conferido através do link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

