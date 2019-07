Sob olhares de Rogério Caboclo, seleção fecha treino para final da Copa América

Rauster Campitelli, com informações do Globo Esporte

A seleção brasileira fechou a preparação para a final da Copa América num frio de 13 graus na Granja Comary, Sob os olhares de Rogério Caboclo, presidente da CBF. A equipe está praticamente definida para o jogo deste domingo, que será realizado às 17h (de Brasília), no Maracanã, com Alex Sandro na lateral esquerda.

Se isso acontecer, será a primeira vez desde o fim da Copa do Mundo de 2018 que o técnico repetirá os 11 titulares em duas partidas seguidas. O jogador da Juventus participou das últimas atividades entre os titulares. Filipe Luís, que está se recuperando de lesão muscular, ficou entre os reservas e fez trabalho à parte no fim do treino de sexta, com o preparador físico Fábio Mahseredjian.

Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Coutinho; Gabriel Jesus, Éverton e Firmino formam o time que deve ser confirmado por Tite para a decisão. No trabalho de hoje, Tite dividiu defesa e ataque.

Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro e Casemiro enfrentaram o sistema de criação composto por Arthur, Coutinho, Gabriel Jesus, Everton e Firmino. O treinador Tite e o lateral e capitão Daniel Alves participam de entrevista coletiva, às 18h, no Maracanã, palco da decisão, que não recebe treino oficial das duas seleções antes da final.

