Funsat abre seleção para estoquista, atendente e técnico de apoio de informática

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) abre processo seletivo nesta quarta-feira (10), para estoquista, técnico apoio de informática e atendente de mesa.

Para a vaga de estoquista o profissional irá auxiliar na separação, organização, identificação e contagem dos produtos, neste caso, carga e descarga, montagem de produtos, limpeza e organização do depósito.

É necessário que tenha conhecimento em informática básica. A empresa fica localizada no Indubrasil e o trabalho é de segunda-feira a sábado nos horários das 7h20 as 11h30 e das 12h30 as 16h30, durante a semana, e no sábado das 8h30 as 11h10.

O candidato precisa ter formação de ensino fundamental completo. O salário oferecido é de R$ 1.175,00, mais alimentação na empresa, vale transporte, seguro de vida e planos de saúde e odontológico, após o período de experiência.

Para a vaga de técnico de apoio informática, o contratado realizará o atendimento ao usuário pessoalmente e via acesso remoto, o profissional irá realizar a manutenção e limpeza dos equipamentos, receber novos ativos e materiais de TI, colocar placa de patrimônio, cadastrar ativos e materiais de TI nos processos de controle, configurar os novos equipamentos, instalando os softwares padrões da empresa e eventualmente realizará atividades externas.

É necessário ter condução própria, além de ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A, B ou AB. É preciso ter disponibilidade para eventuais viagens, além de ensino superior completo ou cursando a partir do 3° semestre de Ciência da computação, análise de sistemas e tecnologia da informação.

O salário oferecido é de R$ 1.500,00 mais vale-transporte, vale alimentação ou vale-refeição no valor de R$ 22,72 por dia, auxílio creche, cartão convênio farmácia e plano odontológico.

Já para a vaga de atendente de mesa, o profissional irá realizar atendimentos aos clientes, manter a organização e limpeza das mesas e prestar informações dos cardápios se necessário.

É necessário ter experiência em restaurantes e desenvoltura com atendimento e público para vendas. E que resida perto do Shopping Bosque dos Ypês ou que tenha condução própria para se deslocar, além de ter disponibilidade de horário.

A escala de trabalho é 6×1, com uma folga semanal e um domingo ao mês. É preciso também ter terminado o ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1000,64 mais comissão de vendas e vale-transporte.

Os interessados devem efetuar a inscrição na sede da Funsat, localizada na rua 14 de Julho, 992 - Vila Gloria.

