Vídeo – Prefeitura não cumpre promessa e deixa via sem sinalização

O trecho da rua Antonio Teodorovick entre a rua Antonio Maria Coelho e a rotatória com a rua Vicente Zeolla, e que da acesso ao Caranda Bosque, tem uma clara transgressão a legislação de trânsito, praticada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Isso por que, no cruzamento da Antonio Teodorovick com a Mato Grosso, existe um radar que multa excesso de velocidade.Mas qual é o limite ?Não há uma placa sequer, mostrando qual a velocidade da via.

O fato além de ilegal, pois ali obrigatoriamente teriam que haver placas com indicativo de velocidade da região, vai na direção contrária, do que foi dito ao JD1 Notícias, pelo diretor-presidente Janine de Lima Bruno.

Como foi prometido e já anunciado pela Agetran, locais aonde os aparelhos foram instalados seriam totalmente sinalizados, porém na Teodorovick sentido centro-bairro não há placas indicando que a frente o motorista passará por um radar, fato que acontece também no sentido bairro-centro.

A equipe de reportagem do JD1 Notícias fez o percurso pela Antônio Teodorovick, nos dois sentidos, e um pequeno vídeo foi produzido para mostra a inexistência de sinalização referente aos radares de velocidade. Assista:

Entramos em contato com o diretor-presidente da Agetran Janine de Lima Bruno, mas até o fechamento desta edição não fomos atendidos para entender a falta de sinalizações horizontais e verticais.

Veja a lista de radares ,disponível no site do órgão, onde consta o local onde existe radar e a velocidade máxima permitida.

Deixe seu Comentário

Leia Também