Luther King oferece cursos gratuitos para carreira jurídica e preparatórios

O Instituto Luther King, de Campo Grande, está com inscrições abertas em curso gratuito de cursos preparatório para carreiras jurídica, magistratura, cursos preparatório para o ENEM e vestibulares, matemática financeira avançada, inglês intermediário, informática avançada e informática básica.

Os interessados devem se inscrever até dia 21 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas das 13h às 19h, na sede do Instituto localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 603, telefone 3384-8919.

As aulas são gratuitas e voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. O curso tem como público-alvo negros, pardos, indígenas e estudantes com ensino médio concluído ou que esteja cursando o último ano da graduação, que não têm condições financeiras de custear cursinho particular.

Para se inscrever, o interessado dele levar diploma ou certificado de conclusão de curso ou comprovante de matrícula ou histórico escolar no caso de ainda estar estudando; cópias de comprovantes de água, luz e telefone; prova de renda de todos os familiares da casa; e carta de apresentação pessoal explicando o interesse no curso.

