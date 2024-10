Ministério do Trabalho de MS encerra inscrições para estágio dia 8 de novembro

As inscrições do Processo Seletivo de Estágio 2024 do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS), para acadêmicos dos cursos de Administração, Direito, Engenharia Civil, Jornalismo e Tecnologia da Informação vão até 8 de novembro.

O formulário de inscrição está disponível em prt24.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios . Acesse aqui o edital.

As inscrições somente serão confirmadas após o interessado realizar cadastro no sistema interno do processo seletivo de estágio e anexar, de forma digitalizada, documento oficial com foto, declaração de escolaridade expedida pela instituição de ensino conveniada – em que conste que o aluno está regularmente matriculado e o nome do curso, assim como declaração específica, devidamente preenchida, para concorrer pelo sistema de cotas.

A seleção busca formar cadastro de reserva nas áreas de Administração, Comunicação Social/Jornalismo, Direito, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação (Engenharia da Computação / Engenharia de Software / Análise de Sistemas / Ciência da Computação / Tecnologia em Redes de Computadores). Os estagiários serão lotados nas unidades da Procuradoria Regional do Trabalho, localizadas nos municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

A jornada de estágio é de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em 4 horas diárias, sendo o valor da bolsa de estágio de R$ 1.027,82, acrescido do auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia estagiado e de seguro coletivo contra acidentes pessoais.

Provas

As provas estão previstas para acontecer dia 17 de novembro. Os candidatos inscritos serão submetidos a provas escritas, objetivas e/ou discursivas,das 9h às 12h, em local a ser divulgado no site prt24.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios.

Cotas

São reservadas 10% das vagas existentes e das que surgirem durante a validade do processo seletivo para os candidatos que, no momento da inscrição, se declarem com deficiência; 10% para participantes do sistema de cotas para minorias étnico-raciais e pessoas transgênero, além de 30% para autodeclarados pretos ou pardos.

As vagas são destinadas a estudantes de instituições de ensino conveniadas com o MPT-MS:

• Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande

• Centro Universitário Unicesumar de Campo Grande

• Faculdade Anhanguera de Dourados

• Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande

• Faculdade Insted

• Faculdade Mato Grosso do Sul – FACSUL

• Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS

• Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS

• Universidade Anhanguera Uniderp

• Universidade Católica Dom Bosco – UCDB

• Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS

• Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD

• Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS

• UNIGRAN – Centro Universitário da Grande Dourados

• UNIGRAN – Campo Grande

