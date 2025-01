MS abre inscrições em processo seletivo de nível médio e superior em atenção prisional

O Governo do Estado por meio das Secretarias de Administração e Saúde abriu o período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado – SAD/SES/AGEPEN/PNAISP/2025, para contratar por tempo determinado pessoal para a Equipe de Atenção Primária Prisional (e-APP).

O Processo Seletivo, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (20), irá contratar profissionais com formação escolar de nível médio e superior, para atuação nos estabelecimentos penais de Campo Grande.

O certame será realizado sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, conduzido pela Coordenadoria de Processos Seletivos – CPROS/SSIP/SAD

São 6 vagas no total: 3 para farmacêutico, sendo 1 para cotista negro e 2 de ampla concorrência. Entre os requisitos básico é necessário ter ensino superior em nível de graduação em Farmácia, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro profissional regular no Conselho Regional de Farmácia.



A remuneração pelas 40h semanais é de R$ 2.572,66, mais adicional de função de R$ 2.572,66, adicional de risco de vida R$ 1.286 e adicional de insalubridade.

Outras 3 vagas são para técnico de higiene dental, sendo 1 para cotista negro e 2 de ampla concorrência. Entre os requisitos básico é necessário ter ensino médio técnico Profissionalizante em Higiene Dental, ou Curso de Ensino Médio, acrescido de Curso Técnico de Higiene Dental, e registro profissional regular no Conselho Regional de Odontologia.



A remuneração pelas 40h semanais é de R$ 1.793,06, adicional de função de R$ 1.524,10, mais adicional de Risco de Vida no valor de R$ 896,53 e adicional de insalubridade

As inscrições começam nesta segunda-feira (20) e vão até 10 de fevereiro, observando-se o horário de MS, no site do E-Concurso MS, no endereço www. econcursoms.ms.gov.br , e acessar a área do candidato.

Confira o cronograma



Mais informações estão disponíveis na edição do Diário Oficial do Estad o desta segunda (20), a partir da página 84.



