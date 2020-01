Na segunda-feira, UFMS abre concurso com salários de R$ 2,4 mil

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abrirá 27 vagas na segunda-feira (6) para inscrições em concurso público para o cargo de técnico administrativo em educação.

As vagas são para profissionais de nível médio e superior. Os salários iniciais são de R$ 2,4 mil com auxílio alimentação de R$ 458 para jornada de 40 horas semanais.

As inscrições, com taxa de R$ 150, deverão ser feitas pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

As provas serão feitas em Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas, de acordo com a opção do candidato. A prova será objetiva, de múltipla escolha, e terá duração de 4 horas.

Para Assistente em Administração, há 11 vagas para Campo Grande, uma vaga para Três Lagoas, uma vaga para Corumbá. Os requisitos mínimos são: possuir ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo.

Para técnico de Laboratório/ Biologia/Física/Química há seis vagas para Campo Grande. Os requisitos mínimos são possuir ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo e curso técnico na área.

Para os profissionais Técnico de Tecnologia da Informação, há quatro vagas para Campo Grande. Com requisitos mínimos de possuir ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo e mais curso técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais.

E para Técnico em Contabilidade, são quatro vagas para Campo Grande. Os requisitos mínimos são possuir ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo mais curso técnico e ter Registro no Conselho competente.

Deixe seu Comentário

Leia Também