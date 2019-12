UEMS abre concurso com 12 vagas para professor

Marya Eduarda Lobo, com informações do MS News

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas de concurso público para professor. No total, a instituição oferece 12 vagas para o cargo de Professor de Ensino Superior. O salário inicial para profissionais com título de doutor é de R$ 8,6 mil.

Para Campo Grande, há um total de 9 vagas, sendo 6 vagas para a área de Medicina, 1 vaga para a área de Enfermagem, 1 vaga para a área de Dança (licenciatura) e 1 vaga para a área de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Em Dourados, as vagas são 1 para a área de Engenharia Física e 1 para Libras. Em Naviraí, há apenas 1 vaga para a área de Física.

As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 3 de janeiro de 2020, exclusivamente, pelos Correios. Com o valor da taxa de inscrição de R$ 232,56 reais.

Os formulários de inscrição serão disponibilizados na página da UEMS na internet.

Deixe seu Comentário

Leia Também