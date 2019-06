Semana começa com 149 vagas de emprego

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 149 ofertas de emprego de empresas instaladas na capital. São várias opções na área de vendas e de serviços de limpeza. Existem várias vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

Algumas das vagas são: açougueiro, alinhador de pneus, analista de crédito (instituições financeiras), analista de recursos humanos, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar de contabilidade, auxiliar de costureira (no acabamento), auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal,auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de estoque, caseiro (agricultura), chefe de serviço de limpeza, classificador de madeira, confeiteiro, montador de elevadores e similares, montador de equipamentos elétricos, motorista carreteiro, motorista carreteiro,motorista de caminhão tanque e motorista de ônibus urbano(PcD).

Confira aqui a lista completa de vagas.

Deixe seu Comentário

Leia Também