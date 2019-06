Funtrab oferece mais de 150 vagas em Campo Grande

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece nesta terça-feira (18) mais de 150 vagas de emprego para atuação em Campo Grande.

Entre as oportunidades destacam as vagas para Pintor de automóveis, Atendente balconista, Eletricista de instalações de veículos automotores. Há oportunidades também para pessoas com deficiência.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Interessados podem procurar a fundação, na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho.

Confira abaixo a lista de oportunidades e número de vagas referente a cada cargo:

- Açougueiro desossador 2

- Alinhador de pneus 1

- Analista de crédito (instituições financeiras) 1

- Arquiteto urbanista 1

- Atendente balconista 2

- Atendente de lanchonete 4

- Atendente de lojas(PcD) 1

- Auxiliar de contabilidade 1

- Auxiliar de costureira (no acabamento) 5

- Auxiliar de escrituração fiscal 2

- Confeiteiro 1

- Eletricista de instalações de veículos automotores 1

- Eletricista de manutenção industrial 2

- Empregado doméstico faxineiro 1

- Encarregado de cantina 2

- Estoquista 1

- Funileiro de veículos (reparação) 1

- Gerente comercial 1

- Gerente de loja e supermercado 2

- Instalador de alarme 1

- Marceneiro 1

- Mecânico de manutenção de motocicletas 1

- Mecânico de motor a diesel 1

- Montador de equipamentos elétricos 2

- Motofretista 1 Motofretista 1

- Motorista carreteiro 8

- Motorista de caminhão 1

- Motorista de caminhão leve 1

- Motorista de ônibus urbano(PcD) 3

- Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1

- Operador de caixa(PcD) 1

- Operador de caldeira 1

- Operador de máquinas fixas, em geral 1

- Operador de processo de produção(PcD) 1

- Operador de suporte técnico (telemarketing) 1

- Passador de roupas em geral 1

- Pedreiro 1

- Pintor de automóveis 1

- Promotor de vendas 2

- Recepcionista secretária 1

- Reparador de veículos automotores 1

- Representante comercial autônomo 2

- Serralheiro 1

- Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk)(PcD) 1

- Técnico de rede (telecomunicações) 1

- Técnico de sistema automação industrial 1

- Tosador de animais domésticos 1

- Vendedor de serviços 2

- Vendedor em comércio atacadista 1

- Vendedor interno 4

- Vendedor porta a porta(PcD) 1

- Vendedor pracista 2

