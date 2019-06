Semana começa com 121 vagas de emprego na Funtrab

Com o feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado a partir de quinta-feira (20), a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) tem expediente reduzido nesta semana. Quem está à procura de emprego e pretende participar da concorrência de vagas deve ficar atento ao horário de funcionamento.

Nesta semana, a Funtrab atende ao público de segunda (17) a quarta-feira (19), das 7h às 13h. Hoje, são oferecidas 121 vagas de emprego em Campo Grande. Há oportunidades para auxiliar de costureira, caixa de supermercado, motorista carreteiro e vendedor de serviços. Pessoas com deficiência concorrem a vagas exclusivas.

A lista completa das oportunidades pode ser conferida aqui.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Interessados podem procurar a Fundação na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro da Capital. Oportunidades de emprego no interior estão disponíveis na Casa do Trabalhador de cada município. Endereços e telefones podem ser conferidos no site da Funtrab.

