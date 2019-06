Funtrab oferece mais de 140 vagas de emprego na capital

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) faz a intermediação de 146 vagas de emprego em Campo Grande, nesta terça-feira (11). Há oportunidades para analista contábil, editor de TV e pizzaiolo.

Pessoas com deficiência podem concorrer a vagas específicas. As oportunidades são para ajudante de carga de descarga de mercadoria (1), atendente de loja (2), auxiliar de limpeza (9), auxiliar de linha de produção (4), conferente de mercadoria (1), motorista de ônibus urbano (3), repositor de mercadorias (1) e técnico de enfermagem (1). Clique aqui e confira a lista completa com todas as oportunidades .

Interessados em desempenhar as funções devem procurar a Funtrab, que fica na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, a partir das 7h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

