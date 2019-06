Enelvo Felini assume a Funtrab

O ex-deputado estadual, Enelvo Felini, foi empossado nesta segunda-feira (3), como diretor-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).



Enelvo falou sobre o trabalho da pasta para a geração de emprego. “Vamos seguir os bons exemplos dando seguimentos às ações desenvolvidas. Mato Grosso do Sul é destaque nacional na geração de empregos e a Funtrab tem papel fundamental nesse resultado”, afirmou.



O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, destacou a experiência de Enelvo Felini em relação a gestão pública. “O Enelvo é determinado. Fez um excelente trabalho frente a Agraer e temos plena convicção que junto ao Clistiano, irão continuar as ações desenvolvidas pela Funtrab”, disse.



Anteriormente a frente da Funtrab, Clistiano Fernandes, assume a função de diretor-geral do órgão, utilizando o conhecimento da gestão para dar continuidade aos programas em desenvolvimento. No período em que esteve frente a pasta, ele foi responsável por otimizar os serviços da fundação.



Enelvo



Enelvo Felini foi prefeito de Sidrolândia de 1997 a 2004. Foi presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e também membro da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Em 2015, assumiu a função de diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), quando deixou o cargo em 2017 para assumir o mandato de deputado estadual.

Deixe seu Comentário

Leia Também