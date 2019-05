Na convenção tucana, Reinaldo volta a cobrar apoio à reformas

O governador Reinaldo Azambuja defendeu o empenho do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) na aprovação de reformas estruturantes, como a da Previdência, ao participar, nesta sexta-feira (31), da convenção nacional do PSDB, realizada em Brasília, que elegeu o ex-deputado federal e ex-ministro Bruno Araújo (PE) como presidente nacional do partido, para um mandato de dois anos.

“Temos a obrigação de enfrentar essas questões nesse momento crucial do nosso país. O PSDB tem um papel histórico como um partido de reformas. É Partido que se preocupa com as transformações que a nossa sociedade precisa. Nós precisamos ter coragem de enfrentar esses temas. Enfrentar as corporações que se apropriaram do Estado brasileiro em benefício de uma minoria. Nós precisamos melhorar a distribuição das riquezas do nosso país”, afirmou Reinaldo.

Durante o seu discurso, o governador também enfatizou a postura que os tucanos devem ter diante do novo cenário vivido pelo país. “O novo PSDB tem o dever de se unir em benefício do país. Não em benefício de um partido. Somos filiados a um partido, mas a governamos para as pessoas, para aquele cidadão mais pobre que precisa de políticas públicas na saúde, na segurança e na educação. Esse é o novo PSDB e todos nós estamos construindo”, destacou.

Para o Reinaldo, é necessário que o partido defenda pautas que combata o desemprego e faça o Brasil voltar a crescer. “Nós temos que olhar as causas que o povo brasileiro nos impôs e que são prioritárias. Combater o desemprego. O desemprego só vai cair no Brasil se tivermos investimentos, se tivermos um País governado com responsabilidade e que cuida das questões fiscais. Olhar uma reforma tributária para simplificar esse arcabouço tributário que dificulta o crescimento do nosso país”, disse.

Na convenção, realizada nesta sexta-feira, participaram o presidente estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul, Sérgio de Paula, o deputado federal Beto Pereira, o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, a deputada federal Bia Cavassa, a deputada federal Rose Modesto, o deputado estadual Onevan de Matos, o deputado estadual Felipe Orro.

O deputado Beto Pereira foi eleito secretário-geral na executiva nacional do PSDB.





