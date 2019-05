Reinaldo diz que Três Lagoas terá 100% de coleta e tratamento de esgoto

O governador Reinaldo Azambuja entregou e autorizou, nesta quinta-feira (30), investimentos em saneamento básico, no valor de R$ 74 milhões, e anunciou que em dois anos Três Lagoas terá a universalização da coleta e tratamento de esgoto.

“Hoje entregamos aqui em Três Lagoas R$ 40,434 milhões em obras de reservação de água, estação de tratamento, captação e melhoria da distribuição. E assinamos, junto com a entrega, mais R$ 34 milhões de investimentos que vai levar Três Lagoas em poucos anos a universalizar coleta e tratamento. Daqui a dois anos, Três Lagoas vai ter 100% de coleta e tratamento do esgotamento sanitário. Isso, são poucas cidades no mundo que tem”, afirma o governador.

Reinaldo explica que o investimento garante mais saúde para a população. “A cada R$ 1 que você investe a gente economiza R$ 5 na saúde. Isso é muito importante para a qualidade de vida”, acrescentou.

Lote Urbanizado

Também em Três Lagoas, Reinado assinou contrato com 146 famílias que vão realizar o sonho da casa própria no loteamento Jardim das Primaveras, no programa “Lote Urbanizado”.

No programa, as casas são construídas por sistema de mutirão, em uma parceria entre Governo do Estado e prefeitura. O investimento do Governo na construção das bases das casas é de R$ 1,382 milhão e a prefeitura doou o terreno.

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, destacou o investimento do Governo do Estado e a união com o Executivo municipal para garantir as casas. “É um projeto dessa união, com a força do Estado, que está se tornando realidade esse sonho. Governador, em nome das 146 famílias, nós agradecemos. Sabemos das dificuldades, mas os compromissos que o senhor assumiu, está cumprindo”, disse.

