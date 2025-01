TSE divulga cronograma de resultados do Concurso Nacional Unificado da Justiça Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou que o resultado final das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE) será publicado nesta quinta-feira (16), no Diário Oficial da União (DOU).

No entanto, os candidatos poderão conferir o resultado antecipadamente até as 17h (horário de Mato Grosso do Sul), desta quarta-feira (15), no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do certame.

Nesta quarta-feira, também será divulgado o edital com o resultado provisório da prova discursiva, destinado aos cargos de analista judiciário.

O documento incluirá informações sobre a convocação para o teste de aptidão física, aplicável ao cargo de técnico judiciário (área administrativa), na especialidade de agente da Polícia Judicial.

O edital apresentará ainda a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência, bem como o procedimento de heteroidentificação para candidatos negros e indígenas.

Essas etapas adicionais são voltadas a todos os cargos de técnico judiciário, exceto para a especialidade de agente da Polícia Judicial.

Os gabaritos oficiais definitivos e os cadernos de prova já estão disponíveis para consulta individual no site do Cebraspe.

Cronograma e detalhes do concurso

As provas objetivas do concurso foram realizadas no dia 8 de dezembro de 2024 para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário. O resultado final do certame está previsto para junho de 2025, e as nomeações deverão ocorrer em julho.

O concurso oferece 412 vagas, sendo 126 para o cargo de analista judiciário e 286 para técnico judiciário, além da formação de cadastro reserva.

As vagas estão distribuídas entre o TSE e os 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do país.

