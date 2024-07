4 contra 1: Grupo espanca morador de rua após desentendimento no Tijuca

Morador de rua, de 40 anos, foi espancado por outras quatro pessoas que também estavam em situação de rua e seriam usuários de drogas, no final da tarde desta segunda-feira (8), na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima procurou atendimento no quartel do Corpo de Bombeiros que fica na Avenida Souto Maior. A Polícia Militar precisou ser acionada para dar continuidade na ocorrência.

Ao chegar pelo local, os militares conversaram com o morador de rua, que explicou que prestava serviços realizando a queima de fios furtados a outros indivíduos que também eram usuários, mas que nesta segunda, houve um desentendimento entre eles e culminou no espancamento da vítima.

O homem alegou que conhece os quatro envolvidos, sendo: Gui, Playboy, Gordinho e Sorrisinho, todos moradores de rua no Tijuca. Uma viatura do Corpo de Bombeiros prestou atendimento a vítima, que apresentava uma lesão contundente na cabeça do lado direito, uma possível fratura no antebraço do lado esquerdo e um inchaço na mão esquerda.

Ele foi encaminhado para atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila.

O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal dolosa.

