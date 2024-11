Acidente na BR-060 deixa três mortos e dois gravemente feridos em Camapuã

Carlos Eduardo Nogueira da Costa, de 39 anos, Vanessa Cristina de Oliveira, de 32 anos, e Maria do Perpétuo Socorro Soares Nogueira, de 60 anos, morreram durante um grave acidente de carro ocorrido durante a noite de domingo (17), na BR-060, em Camapuã.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as vítimas fatais seguiam em um Ford Ka sentido Camapuã/Paraíso das Águas, quando acabaram colidindo frontalmente que trafegava no sentido contrário.

Por conta do impacto, o Ka foi jogado para fora da pista e pegou fogo, matando os ocupantes ainda no local. Os passageiros da Fiat Toro, de 23 e 62 anos, foram socorridos em estado grave pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levados para um hospital da cidade.

Porém, devido ao estado de saúde, precisaram ser transferidos para Campo Grande com urgência.

Equipes da Polícia Militar, da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Perícia Técnica estiveram no loca, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do ocorrido. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.

