Acusado de participar de homicídio é encontrado morto na Capital

Investigado por homicídio em Campo Grande, Adjaderson Britez da Silva, de 32 anos, foi encontrado morto durante a tarde de quarta-feira (14), no Bairro Monte Castelo. Ele teria ingerido uma grande quantidade de remédio controlado, que havia roubado da mãe.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem não era visto desde a noite do dia 12 de agosto, quando falou com um policial rodoviário federal, para poder alugar a kitnet em que estava morando.

Como estava sem dar notícias há algum tempo, os familiares resolveram procurar por Adjaderson, momento que o encontraram morto, em cima da cama. Pelo quarto, as autoridades acharam ainda uma grande quantidade de bebidas alcoólicas e remédios controlados, que a vítima ingeria.

Além disso, uma cartela com um remédio que Adjaderson havia roubado da sua mãe também foi encontrado no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no imóvel, fazendo a constatação do óbito e os levantamentos a respeito do caso.

O fato foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Participação em assassinato – Adjaderson e a mãe estão sendo investigados por ter ‘contratado’ um justiceiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), para assassinar Aguinaldo Rodrigues Da Silva, no dia 27 de fevereiro de 2020, no Bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

O JD1 apurou que na ocasião, Aguinaldo teve um relacionamento com a mulher, mas não aceitou o término, passando a persegui-la. Cansados dessa situação, eles procuraram Leonel Ricardo Gonçalves Francisco, conhecido como ‘Cruel’, que na época exercia a função de “disciplina” da facção criminosa na região.

Depois de dar o primeiro aviso e ainda assim Aguinaldo insistir em procurar a ex, ‘Cruel’ usou um pedaço de madeira, em um terreno baldio, para assassinar a vítima. A propriedade ficava ao lado da casa em que Adjaderson e a mãe residiam.

O caso segue em aberto, aguardando julgamento. Porém, os três responderiam juntos pelo crime de homicídio por motivo torpe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também