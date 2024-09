Adolescente baleado no Caiobá morre na Santa Casa

O adolescente Leonardo de Oliveira Martins, 17 anos, conhecido entre os amigos como ‘Lele Trabaioso’, morreu 28 dias depois de ter sido baleado na Rua Cachoeira do Campo, região do Bairro Caiobá, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, depois de ser alvejado ele foi socorrido pelos familiares e levado para o CRS Coophavila, porém, precisou ser transferido para a Santa Casa, onde estava internado desde a noite do crime.

A reportagem levantou ainda que durante a internação Leonardo chegou a apresentar melhora em seu estado de saúde, deixando os amigos e familiares esperançosos com sua recuperação. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Nas redes sociais, uma ‘chuva’ de despedidas tomou conta dos perfis de amigos e familiares.

“Você era um menino tão alegre, animado. Fazia as pessoas rirem com a suas palhaçadas. Eu só tenho lembranças boas de você, animado e brincando com nós. Moleque atentado! Vou sentir sua falta, que Deus conforte o coração da sua família de força para eles descanse em paz todos nós te amamos [SIC]”, disse uma amiga de Leonardo.

