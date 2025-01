Adolescente de 13 anos é resgatada após sofrer tentativa de estupro em Ivinhema

Uma adolescente, de 13 anos, foi resgatada pelas equipes do Corpo de Bombeiros, Polícias Civil, Polícia Militar e Conselho Tutelar, em uma estrada vicinal da cidade de Ivinhema após sofrer uma tentativa de abuso sexual. O autor foi preso em flagrante.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ivinoticias, as equipes foram acionadas por um caminhoneiro que viu a menor caminhando sozinha, aparentando estar confusa. Após procurar na região, os militares encontraram a vítima com um idoso.

Ao ser questionado, ele apresentou respostas desconexas. O homem então disse ser parente da menor, mas não conseguiu comprovar nada. Em seu relato, ela detalhou que estava perdido e que havia usado drogas e ingerido bebidas alcoólicas com o autor.

A menina vestia uma camisa, sem roupas íntimas. Durante o atendimento, afirmou inicialmente não conhecer o homem, mas em seguida disse que ele teria tentado abusar sexualmente dela.

Por conta disso, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e acolhida pelo Conselho Tutelar.

Após depoimentos e exames, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável e por fornecer bebida alcoólica ou substância proibida a menor de idade.

