Adolescente de 13 anos foge com namorada apÃ³s brigar com a mÃ£e em Campo Grande

Duas meninas, de 13 e 19 anos, foram encontradas andando sozinhas pela MS-040 enquanto fugiam para a cidade de Santa Rita do Pardo, localizada a 230km de Campo Grande. Elas seriam um casal e estavam saindo da Capital após a menor brigar com a mãe.

Conforme as informações da GCM (Guarda Civil Metropolitana), as equipes foram acionadas por uma moradora do Núcleo Arnaldo Estavão de Figueiredo, depois que as meninas passaram pelo local pedindo comida e água. A testemunha apenas ligou para as autoridades, porque achou estranho o fato de elas apresentarem ser menor de idade.

A equipe da GCM no entanto não chegou a encontrar o casal de primeiro momento. Apenas depois, quando retornavam, que encontraram as meninas na altura do KM-45 da rodovia.

Ao serem abordadas, elas contaram que estavam andando até a cidade de Santa Rita do Pardo, para morar na casa de algumas amigas. Para os guardas, elas contaram que estão namorando e resolveram sair a pé de Campo Grande depois que a menina de 13 anos, brigou com a mãe durante a madrugada.

Questionada, a adolescente disse que a mãe está ciente da fuga. Porém, como a menina ainda é menor de idade, a ação foi interrompida pelos guardas.

As duas foram levadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar o caso, que foi registrado como 'subtração de incapazes'.

