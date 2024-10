Adolescente e mulher são esfaqueados na aldeia Bororó em Dourados

Um adolescente, de 17 anos, e uma mulher de 26 anos, identificada como Rosineide Vilalba da Silva, foram esfaqueados na manhã deste sábado (19) em uma tentativa de homicídio na aldeia Bororó, em Dourados. As informações são do portal de notícias local Dourados News.

Durante o crime, o adolescente foi atingido nas costas e teve o pulmão perfurado, sendo levado em estado gravíssimo ao Hospital da Vida, enquanto Rosineide foi resgatada com ferimentos na cabeça.

A autora do crime, Eliana Espíndula, de 40 anos, foi presa e autuada por tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

A motivação do crime seria vingança, já que o irmão de Eliana, Wellinton Espíndula, também foi esfaqueado na madrugada de sábado na mesma aldeia pelo adolescente atacado, que possui um mandado de apreensão pendente para ser encaminhado à Unidade Educacional de Internação (UNEI).

Eliana nega que tenha agredido Rosineide, mas informações iniciais apontam que a vítima foi ferida durante a confusão.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

