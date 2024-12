Adolescente é sequestrado ao tentar vender produto pela internet

Um adolescente, de 17 anos, foi sequestrado após ser vítima de um golpe na internet, no município de Viamão, na região Metropolitana de Porto Alegre. O caso aconteceu durante a segunda-feira (16).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria anunciado um produto em um site de vendas e marcou um encontro on-line com os criminosos para finalizar a negociação. No encontro, realizado na região do Lago Tarumã, o adolescente foi abordado por desconhecidos que se identificaram como policiais civis.

Ele foi algemado pelos suspeitos, que fugiram em um veículo clonado. Sem pedidos de resgate, a polícia foi acionada após os familiares perceberem o desaparecimento do adolescente. Após a denúncia, as buscas pelo jovem começaram a ser realizadas pelas autoridades em Viamão, Alvorada e Gravataí.

Após 24 horas do sequestro, a vítima foi encontrada em Gravataí, algemada dentro de uma casa de madeira abandonada. O espaço era utilizado para cativeiro.

Na última terça-feira (17), um suspeito de envolvimento no sequestro foi preso em flagrante. O adolescente foi resgatado e, após atendimento médico, retornou para a família.

A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar outros criminosos envolvidos no sequestro.

