Adolescente não aceita namoro da mãe e joga água fervente no padrasto em MS

Um adolescente, de 17 anos, teria jogado água fervendo no rosto do padrasto durante a tarde de sexta-feira (15), na cidade de Anaurilândia. Apesar de ter acontecido antes do final de semana, o caso foi divulgado apenas nesta terça-feira (19), pelo site Cenário MS.

Conforme as informações policiais, testemunhas contaram que o menor se aproximou da vítima, de 25 anos, e jogou o liquido da caneca sobre o homem, provocando queimaduras graves.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, onde recebeu atendimento médico. O exame de corpo de delito constatou queimaduras de segundo grau na região da face.

Ainda segundo o site, testemunhas explicaram que o crime teria sido motivado porque o menor não aceita o relacionamento da mãe com a vítima.

Como o menino fugiu após o crime, ele está sendo procurado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também