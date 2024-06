Adolescentes são atropelados por ônibus em Três Lagoas

Dois adolescentes, que não foram identificados, foram socorridos após serem atropelados por um ônibus enquanto estavam em uma bicicleta elétrica na noite desta sexta-feira (7), na Avenida Clodoaldo Garcia, cruzamento com a Rua Antônio Luiz da Silveira, no bairro Guanabara, sul de Três Lagoas.

O ônibus transportava trabalhadores rurais e estava estacionado, na Avenida Clodoaldo Garcia, no sentido Campo Grande.

Após deixar alguns passageiros no ponto, o motorista teria olhado no retrovisor, sinalizado com o pisca alerta, que faria uma conversão à esquerda e não vindo ninguém atrás, arrancado com o veículo, para acessar a Rua Antônio Luiz da Silveira.

Testemunhas relataram que nesse momento os dois adolescentes na biblioteca motorizada, na contramão, entraram na frente do ônibus, sendo atropelados e sofrendo fraturas graves nas pernas e braços.

Conforme o site RCN 67, a bicicleta motorizada não continha iluminação e estaria com uma velocidade acima de uma velocidade compatível para a via. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram chamados.

Após os primeiros socorros no local, os adolescentes foram levados pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Auxiliadora. Os adolescentes estavam conscientes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também