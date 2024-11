Adolescentes são socorridas em estado gravíssimo após tiroteio em bar de Chapadão do Sul

Duas adolescentes, de 16 anos, foram baleadas durante a madrugada deste sábado (16), em um bar localizado na Rua E, no bairro Esperança, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações do site O Correio News, as duas estavam aproveitando a noite no bar quando um tiroteio começou. Uma das jovens foi atingida no rosto, enquanto a outra foi baleada na perna, no pé e no abdômen.

As vítimas foram socorridas, sendo levadas para o PAM (Pronto Atendimento Médico). Porém, devido a gravidade das lesões, elas acabaram sendo intubadas e levadas para Campo Grande com urgência.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, para descobrir a motivação e a autoria dos disparos.

