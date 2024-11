Advogadas são agredidas durante festa de encerramento de campanha da OAB/MS

As advogadas Adriana Alegre Matos e Paloma Costa Rodrigues foram agredidas, na noite de terça-feira (19), durante a festa de encerramento da campanha de Bitto Pereira, eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Mato Grosso do Sul (OAB-MS).

Segundo o boletim de ocorrência, durante a comemoração, que acontecia no Ondara Palace, na Capital, as advogadas estavam em uma mesa junto do agressor, Victor Lemes Sunakozawa, que em dado momentou começou a conversar com Paloma.

No decorrer da conversa, Victor, que estava visivelmente alterado, começou a insultar Paloma, afirmando que ela “é uma coitada”, “uma vergonha” e “uma louca”. Foi logo após os insultos que Victor se irritou e acabou jogando uma taça que estava em suas mãos na direção de Paloma.

A taça, no entanto, acabou quebrando e parte do estilhaço pegou no tornozelo esquerdo de Adriane, causando um ferimento.

Ainda segundo o boletim, houve um alvoroço na mesa por conta da situação e Victor se retirou rapidamente. No entanto, mesmo com várias pessoas presentes no evento e até mesmo seguranças tendo visto a situação, ninguém prestou socorro ou assistência às vítimas, e nem mesmo tentou impedir que o agressor deixasse o local.

O JD1 entrou em contato com a assessoria de Bitto Pereira e da OAB-MS, no entanto, não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

