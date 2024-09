Agepen fortalece boas práticas nos presídios com integração entre diretores

Com foco no trabalho integrado, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) está dando mais passo em direção à melhoria do sistema prisional ao reunir dirigentes em uma série de visitas às estruturas prisionais.

A ação, idealizada pelo diretor-presidente Rodrigo Rossi Maiorchini como parte do 'Gestão Presente', busca promover a troca de experiências e a multiplicação de boas práticas entre as unidades, reforçando o espírito de união e colaboração.

O primeiro destino dos diretores foi o IPCG (Instituto Penal de Campo Grande), que atualmente está passando por uma série de reestruturações na segurança, incluindo telamentos, controle de acesso e a implantação de uma linha de tiro.

Essas melhorias visam não apenas aumentar a segurança, mas também criar um ambiente mais propício para a ressocialização dos internos.

"Transformar e aperfeiçoar o sistema prisional é um desafio que requer um trabalho conjunto. A ideia é que as experiências bem-sucedidas em uma unidade possam ser replicadas em outras, fortalecendo nossa capacidade de resposta e inovação", afirmou o diretor-presidente. "Estamos dialogando sobre soluções econômicas e inteligentes que fazem a diferença na rotina das unidades".

Segundo o dirigente, esse intercâmbio de conhecimentos também favorece para identificar como materiais que não têm mais utilidade em uma unidade podem ser reaproveitados em outra, contribuindo para a segurança e as ações de ressocialização. "Reafirmamos nosso compromisso com a melhoria contínua do sistema prisional, promovendo um ambiente de aprendizado e colaboração que, sem dúvida, beneficiará todos os envolvidos".

Durante a visita, estiveram presentes não apenas os diretores das unidades penais, mas também representantes das diretorias de Operações, Administração e Finanças, Assistência Penitenciária, Corregedoria, Controladoria, Ouvidoria e Gerencia de Inteligência, entre outros.

Neste primeiro momento, as visitas com a participação de todos os diretores serão na capital.

