Agepen promove trocas no comando de unidades penitenciárias

O Governo do Estado publicou, nesta segunda-feira (23/12), alterações no quadro de pessoal da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). O policial penal Richard Dias foi designado para comandar o Comando de Operações Penitenciárias (COPE), substituindo Carmo Soares Feitosa.

Com a nova nomeação, Richard Dias deixou a direção do Estabelecimento Penal de Corumbá. Em seu lugar, assume a função o policial penal Ricardo Solis Baracat. As mudanças já está em vigor, conforme publicado no Diário Oficial do Estado.

Além disso, o policial Plínio Marcos Muller Lopes foi nomeado diretor-adjunto do Estabelecimento Penal "Jair Ferreira de Carvalho", localizado no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. As alterações foram assinadas por Rodrigo Rossi Maiorchini, presidente da Agepen/MS.

