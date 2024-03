AGORA: Abordagem acaba com foragido atirando contra GCM no Nova Lima

Uma tentativa de abordagem da Guarda Civil Metropolitana a um indivíduo em uma motocicleta, terminou com o suspeito atirando contra a equipe na manhã desta segunda-feira (18), na região do Nova Lima, em Campo Grande. O suspeito seria um foragido do sistema prisional e ele foi identificado como Adrian Santos Ribeiro, de 23 anos.

O JD1 Notícias esteve no local e apurou que uma equipe da GCM estava realizando patrulhamento na região e notou uma atividade suspeito no indivíduo e na iminência da abordagem, Adrian teria se virado e disparado pelo menos duas vezes contra a guarnição.

Após uma breve perseguição, o suspeito abandonou a motocicleta e fugiu para uma região de mata existente nos arredores do Hospital São Julião.

Equipes da Polícia Militar e da ROMU, da GCM, realizam diligências na tentativa de encontrar o foragido e capturá-lo.

As equipes de segurança chegaram a realizar um cerco, mas se dispersaram para iniciar buscas em outros locais que o suspeito possa ter utilizado para tentar escapar.

* Matéria alterada às 10h57 para correção de informação

