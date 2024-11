AGORA: Acidente de moto deixa criança em estado grave no Nova Lima

Um acidente grave, envolvendo carro e moto, deixou uma criança em estado grave durante o começo da tarde desta quarta-feira (13), no cruzamento da Rua Major Geovane Francisco Nadali com Avenida Zumira Borba, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, a criança estava sendo levada para a escola pelo pai em uma motocicleta pela Rua Major Geovane Francisco Nadali, quando ele teria avançado o ‘Pare’ e sendo atingido por um Jeep Renegade, que trafegava pela Avenida Zumira Borba.

Por conta da colisão, o pequeno teria sido lançado por cerca de 8 metros, ficando com várias fraturas pelo corpo. Já sei pai, acabou sendo prensado pela moto contra um poste de iluminação pública.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para socorrer as vítimas, as encaminhando para uma unidade de saúde com urgência.

