AGORA: Dois homens são mortos dentro de residência no Danúbio Azul

Pelo menos dois homens, que não tiveram os nomes revelados, foram assassinados na noite desta segunda-feira (12) numa residência na rua Cidade Jardim, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. Uma terceira pessoa ficou ferida no atentado, mas não corre risco de morte.

As primeiras informações apontam que os três indivíduos que estavam no imóvel eram alvo dos atiradores, que chegaram armados e iniciaram os disparos contra as vítimas.

Ainda conforme os detalhes repassados, os suspeitos de terem cometido o crime fugiram antes da chegada da Polícia Militar. Diversas viaturas, inclusive, foram empenhadas na ocorrência devido à magnitude do caso.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionados para socorrer as três vítimas, mas como informado, apenas uma sobreviveu ao atentado.

A suspeita é que o crime esteja ligado ao tráfico de drogas na região norte da cidade.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para dar inícios aos trabalhos de praxe.

