AGORA: Em surto, homem ameaÃ§a matar pessoas a tiros em hotel da Afonso Pena

Um homem, de aproximadamente 30 anos, precisou ser contido depois de ameaçar atirar nas pessoas e cometer suicídio durante a hora do almoço desta sexta-feira (22), no Grand Park Hotel, localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1 no local, ele era um dos hóspedes do estabelecimento e estava dentro de um dos quartos. Em determinado momento, já no finalzinho da manhã, ele começou a fazer uma live nas redes sociais ameaçando matar as pessoas que estavam no prédio.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Batalhão do Choque, foram acionados para ir até o hotel, contendo o homem e o encaminhado para uma clínica psiquiátrica.

Os funcionários do hotel não foram autorizados a falar com a imprensa, porém, a agitação foi registrada pela equipe de reportagem que esteve em frente ao estabelecimento.

